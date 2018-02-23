دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد اليوم الجمعة بوهران النقابيين إلى "تغليب لغة الحوار" والدفاع عن السلم واستقرار البلاد.

وأبرز سيدي سعيد لدى إشرافه على افتتاح الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك أن "النضال النقابي النبيل مبني على الدفاع عن السلم واستقرار البلاد", داعيا النقابيين إلى "التحلي باليقظة وعدم الوقوع في الفتن التي تهدف إلى ضرب استقرار البلاد".

وحث الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين النقابيين إلى "تغليب لغة الحوار للحفاظ على امن واستقرار البلاد وعدم إتباع بعض الأصوات خاصة تلك القادمة من الخارج التي لا تريد خيرا للجزائر".

وأضاف في ذات السياق أن "العنف لا يأتي أبدا بالحلول ولا يؤلف بين النقابة والعمال" مذكرا بـ" المآسي التي عاشها الشعب الجزائري خلال العشرية السوداء".