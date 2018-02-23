نتائج عملية قرعة الدور ثمن النهائي لمنافسة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم ي التي جرت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية (الذهاب في 8 مارس والإياب في 15 منه).

لاتسيو (ايطاليا) .............................. دينامو كييف (اوكرانيا)

لايبزيغ (المانيا) .............................. زين سان بطرسبورغ (روسيا)

اتلتيكو مدريد (اسبانيا) ................... لوكوموتيف موسكو (روسيا)

سسكا موسكو (روسيا) ................ ليون (فرنسا)

مرسيليا (فرنسا) ......................... اتلتيك بلباو (اسبانيا)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) .......... فيكتوريا بلزن (تشيكيا)

بوروسيا دورتموند (المانيا) ............ سالزبورغ (النمسا)

ميلان (ايطاليا) ........................... ارسنال (انجلترا) .