أهدت مساء أمس الخميس عائلة المجاهد والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة علي كافي مكتبة المرحوم الخاصة إلى المكتبة الوطنية الجزائرية الكائنة بالحامة بالجزائر العاصمة وفق بيان لوزارة الثقافة.

ويتكون هذا الرصيد المكتبي من "1093 عنوانا" من بينها كتب ودوريات ومراجع وتقارير خاصة ببعض المؤتمرات إلى جانب "133 أسطوانة من النوع 45 دورة و33 دورة" من التراث الجزائري والعربي والغربي.

ويتناول هذا الرصيد مختلف المواضيع من تاريخ وعلوم سياسية وعلوم اسلامية وآداب وثقافات بعض الدول العربية والاجنبية وباللغة العربية وغيرها من اللغات.

وسيوضع هذا الرصيد -الذي خصص له جناح بالمكتبة- في متناول الجمهور بعد معالجته حيث سيتم حفظه مع أرصدة المكتبات الخاصة لمجموعة من الشخصيات الوطنية والأجنبية على غرار مكتبة أبو العيد دودو ومكتبة طالب الإبراهيمي.

وتم إهداء هذه المكتبة الخاصة بالمرحوم علي كافي -الذي وافته المنية في أفريل 2013- في حفل رمزي بالمكتبة الوطنية الجزائرية بحضور وزير الثقافة عزالدين ميهوبي وزوجة المرحوم وأفراد من عائلته بالإضافة إلى مديرة المكتبة الوطنية بالنيابة حياة قوني.