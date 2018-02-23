دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم الجمعة بمغنية إلى حل توافقي من أجل "الخروج من الأزمة" تحسبا للانتخابات الرئاسية 2019.

وأوضح مقري في كلمة إفتتاحية للقاء مع إطارات و مناضلي حزبه بالمركز الثقافي "أبو جهاد" بأن الإنتخابات "تشكل فرصة للخروج من الأزمة مما يؤكد أهمية المضي حكومة ومعارضة اليد في اليد إلى رئاسيات 2019 من أجل مواجهة سويا المخاطر التي تهدد بلادنا".

وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم أنه ينبغي إنتهاج "إستراتيجية توافقية للخروج من الأزمة تسهم فيها جميع التشكيلات السياسية للبلاد و تطلع الشعب على حقيقة الأخطار التي تتربص به".

وذكر مقري في هذا الصدد ببيان أول نوفمبر الذي إلتفت حوله كل الطاقات والفعاليات الوطنية مبرزا ضرورة إعتماد خارطة طريق في حالة وجود خلافات.

و في تطرقه للوضع الإقتصادي بالبلاد أشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أن تشكيلته تسعى من خلال برنامجها إلى إنشاء مليوني مؤسسة مصغرة للتخلص من التبعية للمحروقات.

ويرى عبد الرزاق مقري بأن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي "لا يشكل حلا ملائما" لتجاوز من الأزمة كونه يسبب التضخم و غلاء المعيشة معتبرا أن"هذا الإجراء لا يستجيب للمتطلبات المالية للاستيراد".

و بخصوص الحركات الاحتجاجية الاجتماعية رافع رئيس حمس من أجل "الحوار الصريح" للاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية.