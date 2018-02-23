تعزم منظمة المرأة العربية إقامة تمثال للمجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد بالعاصمة المصرية القاهرة بالإضافة إلى طرح فيلم وكتاب حول مسارها النضالي وفقا للصحافة المصرية.

وقالت رئيسة المنظمة ميرفت التلاوي في منتدى على هامش فعاليات مهرجان أسوان الثاني لسينما المرأة الذي يحتفي ببوحيرد- أن التمثال سيقام "بأحد شوارع القاهرة" بينما سيهدف الفيلم والكتاب إلى "توثيق المشوار النضالي الكبير" لبوحيرد.

وتعتبر منظمة المرأة العربية بمثابة هيئة حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية حيث تأسست بالقاهرة في 2003 ومن أهدافها "خدمة قضايا المرأة العربية".

وتشارك حاليا جميلة بوحيرد في الدورة الثانية لمهرجان أسوان لسينما المرأة -التي تحمل اسمها- والتي تستمر فعالياتها إلى غاية الـ26 من الشهر الجاري.

وإلى جانب العروض السينمائية خصص القائمون على هذا المهرجان برنامجا ثريا يضم أيضا العديد من اللقاءات والندوات التي تهتم بالسينما وقضايا المرأة.