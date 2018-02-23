كشف مسؤولان بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أو عملية نقل سفارة البلاد لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ستتم في ماي المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

ونقلت "أسوشيتيد برس" عن المسؤولين، اللذين فضلا عدم ذكر اسميهما، كونهما غير مخول لهما بالحديث للإعلام، أنه "تم إبلاغ الكونغرس بتلك الخطة الوشيكة (نقل السفارة) اليوم".

وأضاف المسؤولان أنّ "وزير الخارجية، ريكس تلريسون، وقّع على الخطة الأمنية للسفارة الجديدة أمس".

يشار أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ذكر في وقت سابق أنه سيتم افتتاح السفارة في القدس نهاية 2019.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.