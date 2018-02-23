أجريت اليوم الجمعة الجولة 21 من الرابطة المحترفة الثانية والتي عرفت تعثر الرائد جمعية عين مليلة بميدانه أمام جمعية الشلف، فيما كانت أندية ولاية بجاية أكبر المستفيدين حيث بات كل من الشبيبة والمولودية يتقاسمان الوصافة بـ39 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

النتائج كاملة والترتيب:

شباب عين الفكرون - شبيبة سكيكدة 2 - 0

سريع غليزان - مولودية سعيدة 0 - 0

وداد تلمسان - جمعية وهران 1 - 1

غالي معسكر - مولودية بجاية 1 - 2

أهلي برج بوعريريج - مولودية العلمة 2 - 0

رائد القبة - أمل بوسعادة 2 - 1

شبيبة بجاية - شباب باتنة 3 - 2

جمعية عين مليلة - أولمبي الشلف 2 - 2

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 41 21

2. شبيبة بجاية 39 21

--. مولودية بجاية 39 21

4. شبيبة سكيكدة 38 21

--. أهلي برج بوعريريج 38 21

6. أولمبي الشلف 33 21

--. سريع غليزان 33 21

8. جمعية وهران 27 21

--. مولودية سعيدة 27 21

10. أمل بوسعادة 24 21

11. رائد القبة 23 21

12. غالي معسكر 22 21

13. وداد تلمسان 21 21

14. مولودية العلمة 20 21

15. شباب عين الفكرون 19 21

16. شباب باتنة 18 21.