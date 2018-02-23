قالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي أرجأ يوم الجمعة التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتوصيل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي.

والكويت هي الرئيس الحالي لمجلس الأمن خلال شهر فيفري.

وتأجل التصويت لمدة ساعة على الأقل إلى الساعة الثانية عشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت جرينتش) وسط خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد والكويت.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في وقت سابق من يوم الجمعة إن موسكو تريد ضمانات بألا يقصف المسلحون المناطق السكنية في دمشق.