عرفت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 21 للرابطة المحترفة الأولى التي أجريت اليوم الجمعة فوز الرائد وملاحقه، فيما تنفست شبيبة القبائل قليلا بعد إطاحتها باتحاد بلعباس، أما الداربي العاصمي بين المتألقين في الجولات الأخيرة نادي بارادو ونصر حسين داي فانتهى بدون فائز.

وعاد شباب قسنطينة إلى سكة الانتصارات بعد تعثرين في الجولتين الماضيتين، حيث أطاح اليوم على ملعب الشهيد حملاوي بإتحاد بسكرة بنتيجة هدف لصفر كان كافيا لأشبال المدرب عمراني للبقاء في الصدارة برصيد 42 نقطة.

من جهته واصل مولودية وهران عروضه المميزة وأضاف اتحاد الحراش إلى قائمة ضحاياه، بعد تفوقه بهدف لصفر على ملعب زبانة، هو ما سمح لـ"الحمراوة" بالحفاظ على الوصافة بـ 38 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر.

في مؤخرة الترتيب تنفست شبيبة القبائل قليلا بعد تحقيقها فوز ثمين على اتحاد بلعباس بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو بهدفين وقعهما كل من زيري حمار عن طريق ضربة جزائر في الدقيقة 14، وبن علجية في الدقيقة 56، فيما قلص سوقر النتيجة لـ"المكرة" في الدقيقة 72.

هذا الفوز سمح لتـ"الكناري" بمغادرة ثلاثي المؤخرة مؤقتا في انتظار استكمال باقي المقابلات.

اللقاء الرابع الذي أجري أمسية اليوم احتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين بين الناديين العاصميين نادي بارادو ونصر حسين داي وانتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

النتائج المؤقتة والترتيب:

الجمعة:

شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس 2-1

مولودية وهران - اتحاد الحراش 1-0

نادي بارادو - نصر حسين داي 1-1

شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة 1-0

السبت 24 فيفري:

اولمبي المدية - وفاق سطيف (15:00سا)

شبيبة الساورة - شباب بلوزداد (16:00سا)

اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت (16:00سا)

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (17:00سا)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 42 21

2. مولودية وهران 38 21

3 . مولودية الجزائر 33 20

4 . نادي بارادو 32 21

5 . شبيبة الساورة 31 20

--. اتحاد الجزائر 31 20

-- . نصر حسين داي 31 21

8. وفاق سطيف 29 20

9 . اتحاد بلعباس 23 21

--. أولمبي المدية 23 20

11. شباب بلوزداد 22 20

--. اتحاد بسكرة 22 21

--. شبيبة القبائل 22 21

14. دفاع تاجنانت 21 20

15. اتحاد الحراش 18 21

16. اتحاد البليدة 12 20 .