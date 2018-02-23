اعتبر وزير العمل مراد زمالي أن باب الوساطة أغلق بعدما فصلت العدالة في عدم شرعية الإضرابات التي عرفتها عدة قطاعات مؤخرا.

وخلال إشرافه على الاحتفالات بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين بوهران دافع زمالي عن زملائه في قطاعي الصحة والتربية، معتبرا أنهما فتحا أبواب الحوار مع النقابات، ومطالبا المضربين بتغليب المصلحة العامة والتضحية والرجوع إلى مناصب عملهم.

وفي نفس السياق أكد زمالي ان قرارات فصل الأساتذة التي اتخذتها وزارة التربية مؤخرا تمت وفق قوانين الجمهورية.