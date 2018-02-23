تعرض المهاجم الدولي إسلام سليماني لإصابة جديدة على مستوى الركبة ستبعده عن الميادين لمدة أسبوعين، حسب ما أعلنه مدرب نادي "نيو كاستل الأنجليزي"، "رافائيل بينيتيز".

و صرح "بينيتيز" أن المهاجم سليماني يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها سابقا على مستوى الركبة و أضاف أن فريق "نيو كاستل" كان على علم بإصابته قبل التحاقه بالنادي.

وبذلك سيتأجل أول ظهور لمهاجم "الخضر" بقميص ناديه الجديد الذي التحق به في الميركاتو الشتوي الأخير قادما من ليستر سيتي، علما أن سليماني ضيع المبارتين الأخيرتين لنيوكاسل في الدوري الانجليزي الممتاز.