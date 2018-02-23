أعلن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي صميد إبراهيم أن مؤسسته تعد أول بنك جزائري يشرع في تسويق بطاقة "الماستر كارد" البنكية.

وأوضح صميد في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قام بها وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس لولاية البليدة أن بنك "الجزائر الخارجي هو أول بنك جزائري شرع في تسويق منتوج بنكي جديد و هو 'الماستر كارد' و بإمكان أي زبون يحوز على حساب بنكي بالعملة الصعبة أن يذهب إلى إحدى وكالاتنا و الحصول على البطاقة".

وأضاف ذات المسؤول أن مؤسسته طرحت هذه البطاقة بعرضين و هما "اليت" و"وورلد اليت" مشيرا إلى أن البنك "ينفرد بهذه العروض في الجزائر وحتى في تونس والمغرب".

كما كشف عن تخصيص بطاقة للحجاج خلال هذا الموسم وهي "بطاقة الدفع المسبق" بهدف تسهيل التعاملات المالية على الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة.

من جهة أخرى ذكر الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي أنه سيتم خلال شهر ديسمبر المقبل فتح وكالتين أو ثلاثة وكالات للبنك في فرنسا وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول القاضية بفتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج.