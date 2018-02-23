

تشرع غدا مصالح الأمن بولاية المدية في عملية تجميع للرعايا الأفارقة من كافة بلديات الولاية قصد إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية وقد تم في هذا الإطار فتح مركز التجميع على مستوى المقر السابق للحماية المدنية ببلدية البرواقية حيث تم توفير كل الشروط الضرورية للأفارقة المعنيين بالترحيل و هذا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري ومختلف المصالح المعنية.



و تشرف على عملية تجميع الرعايا مصالح أمن دوائر الولاية التسعة عشر قصد ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في 26 فيفري الجاري.