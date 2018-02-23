

تشرع غدا مصالح الامن بولاية المدية في عملية تجميع للرعايا الافارقة من كافة بلديات الولاية قصد اعادة ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية وقد تم في هذا الاطار فتح مركز التجميع على مستوى المقر السابق للحماية المدنية ببلدية البرواقية حيث تم توفير كل الشروط الضرورية للافارقة المعنيين بالترحيل و هذا بالتنسيق مع الهلال الاحمر الجزائري ومختلف المصالح المعنية.



و من المنتظر حسب ذات المصالح انه عملية تجميع الرعايا تشرف عليها مصالح امن الدوائر الولاية التسعة عشر قصد ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية في 26 فيفري المقبل