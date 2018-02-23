تمكنت اول امس مصالح الدرك الوطني ببلدية الربعية جنوب شرق المدية من افشال محاولة سطو على مكتب بريدي نفذتها عصابة من اللصوص لا يتعدى عددهم الثمانية لص مجهولي الهوية، وقد تفطن افراد الدرك الوطني بعد ان توصل اللصوص الى فتح البوابة الخارجية للمكتب البريدي وخلال محاولاتهم فتح الخزانة الحديدية التي كان بداخلها مبلع مالي يفوق المليار سنتيم دق جرس انذار المكتب البردي بمقر فرقة الدرك الوطني التي سارع افرادها الى مقر المكتب البريدي وهو ما تفطن له اللصوص الذين لاذوا بالفرار دون تمكنهم من فتح الخزانة والاستيلاء على المبلغ المالي، هذا وفور ذلك شرعت مصالح الدرك الوطني في فتح تحقيق للكشف عن هوية اللصوص بعد ان اخذ عينات من البصمات التي وجدوها داخل المكتب البريدي