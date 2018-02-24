أهدت عائلة المرحوم المجاهد علي كافي مكتبته الخاصة إلى المكتبة الوطنية الجزائرية، وتم ذلك مساء أول أمس الخميس بمبنى المكتبة في الحامة، خلال حفل رمزي نظم بالمناسبة بحضور وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، وزوجة المرحوم وأفراد من عائلته ومديرة المكتبة الوطنية السيدة قوني، وقد خصص جناح بالمكتبة ليحتضن هذا الكنز. وتتكون مكتبة العقيد كافي، الذي قاد الولاية التاريخية السادسة وتقلد بعد الاستقلال العديد من المناصب السامية كان آخرها رئاسته للمجلس الأعلى للدولة، من 1093 عنوان من بينها كتب ودوريات ومراجع وتقارير خاصة ببعض المؤتمرات، إلى جانب 133 أسطوانة من نوع 45 دورة و33 دورة من التراث الجزائري العربي والغربي. وسيوضع هذا الرصيد الهام في متناول الجمهور بعد معالجته، وسيتم حفظه مع أرصدة المكتبات الخاصة لمجموعة من الشخصيات الوطنية والأجنبية، على غرار مكتبتي أبو العيد دودو وأحمد طالب الإبراهيمي.