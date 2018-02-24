أفادت مديرية الأمن الولائي لبومرداس، اليوم السبت، أن فرقة مكافحة المخدرات تمكنت من وضع حد لبارون المخدرات بأولاد هداج وتم حجز كيلوغرام واحد من الكيف.

وأكدت مديرية الأمن الولائي في تقريرها أنه قد تم وضع حد لبارون المخدرات على مستوى الطريق السيار بأولاد هداج.

ونُفذت العملية بعد ورود معلومات تفيد بتحركات المتهم البالغ من العمر 21 سنة مقيم ببلدية أولاد هداج ، وبعد ترصد حركاته تم القبض عليه في مركبته وبحوزته 1 كلغ من المخدرات الموجهة للتوزيع.

فيما تم حجز مبلغ مالي هام من عائدات بيع المخدرات، وأودع المتهم الحبس بتهمة حيازة المخدرات بغرض البيع.