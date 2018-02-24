كشفت دراسة حديثة، عن أن الدماغ قد يصاب بالشيخوخة منذ سن الخامسة والعشرين، وهي مرحلة عمرية أبكر مما كان يعتقد في السابق.

وتم التوصل لهذا الاكتشاف، خلال تطوير طريقة جديدة، للتحقيق في وظيفة الدماغ، والتي كشفت عن الموعد الذي يبدأ فيه الدماغ في التدهور، حسب ما أفادت صحيفة "هيرالد سكوتلاند".

وباستخدامهم لجهاز متطور، تمكن الباحثون من فك التذبذبات الموجودة في السائل النخاعي، والذي يقع بين فروة الرأس والجمجمة. وتبيّن من ذلك القياس، أن السائل النخاعي يتقلب بصورة بطيئة، ولكنه مرتبط بإيقاعات التنفس ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم.

وقالت البروفيسور أنيتا ستيفانوفسكا، من جامعة لانكستر، إن النتائج الأولية للدارسة، أظهرت دليلا على انخفاض التماسك بين التذبذبات عند المشاركين فوق سن 25، وهو ما يشير إلى أن شيخوخة الدماغ قد تبدأ في وقت سابق مما كان متوقعا".

ويعتقد فريق البحث من جامعة لانكستر والجامعة الطبية في غدانسك، في بولونيا ، أن طريقتهم الجديدة، قد تساهم في تشخيص أفضل للأمراض العصبية المرتبطة بالشيخوخة.