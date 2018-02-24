قرر المجلس البلدي لمدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية، تسمية ملعب "دورا الدولي" باسم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، حسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وحسب ذات المصدر فإن هذه البادرة تأتي في إطار العلاقة التاريخية بين الشعبين الجزائري والفلسطيني، وتقديرا من الأسرة الرياضية الفلسطينية للتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري.

من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس بلدية دورا فوزي أبو هليل أن هذا القرار "رسالة وفاء وتقدير من الشعب الفلسطيني لما يلاقيه من دعم وإسناد من الجزائر".

ويقع ملعب دورا الدولي بمدينة دورا بالخليل في فلسطين، وتصل سعته إلى 18 ألف مشاهد وافتتح الملعب بتاريخ 12 جوان 2011 .