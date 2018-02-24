

كشف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن مصالح وزارته أنجزت 600 ألف تحقيق مراقبة يخص ملفات طلب الإستفادة من السكن في إطار البيع بالإيجار "عدل"، لافتا إلى تخصيص شهر مارس الداخل لتلقي الطعون في نتائج هذه التحقيقات.

وقال الوزير في مستهل زيارة إلى الموقع المختار لإنجاز 700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة حوش بايزيد بالمدية " لاننكر أن نتائج التحقيقات المتوصل إليها قد تحمل العديد من الأخطاء والسلبيات، ولذلك ننتظر طعونا من أصحابها خلال شهر مارس عملا بحق الطعن المكفول قانونا" مضيفا بأن عملية سارية المفعول لتوسعة مجال تحقيق البطاقية الوطنية لتشمل مصالح أخرى على غرار المحافظات العقارية.



و جدد طمار دعوته إلى عزل المقاولات المتقاعسة والمفلسة عن مشاريع القطاع، و بعد إشرافه على توزيع 1342 وحدة سكنية لمختلف الصيغ ،بقاعة جامعة المدية استدرك قائلا " لسنا هنا بصدد معاقبة تلك المقاولات بل لمساعدتها، لكن نحن لا نريد مشاكل تنجم عن التأخر في الإنجاز، كما أصبح من الواجب على مكاتب الدراسات أن تراعي خصوصيات الطابع المناخي والتضاريسي للولايات في هندسة وتسطيح العمارات السكنية على غرار المدية"



الوزير وفي رده على سؤال طرح عليه حول مصير مشروع المدينة الجديدة لبوغزول، اختار التعميم على الخصوصية قائلا :" حال مشروع مدينة بوغزول، من ضمن حال مشاريع مدن بوينان،المنيعة وسيدي عبد الله التي تدخل في إطار تهيئة الإقليم ، هناك عملية تشخيص مشتركة بين وزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة الداخلية، تم التطرق إليها مؤخرا بمناسبة اليوم الدولي للسكن، لتفادي ماوقع وإعادة النظر في تهيئتها والغرض من إنجازها، وبوغزول جاءت لفك الحصار عن الجزائر العاصمة وإن شاء الله ستعرف آنطلاقة جديدة".



في سياق ذي صلة، أفاد الوزير بأن الوزارة تتجه نحو تبني آليات إنجاز وتهيئة العمران الجزائري وفقا لمعايير دولية وفق إعلان كيوتو، لاسيما في مجال إعادة تهيئة المدن والتجمعات العمرانية القديمة .

هذا وأكد الوزير أن " إعادة التهيئة لا تتحمل أعباءها الدولة ، بل أصحاب الملكية بإشراف من الوزارة، والملف تم التطرق إليه الثلاثاء الماضي خلال الملتقى المنعقد بمناسبة اليوم الدولي للسكن".