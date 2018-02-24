منح وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار لولاية المدية حصة إضافية تقدر بـ 900 سكن في إطار برنامج 2018، وذلك في انتظار إكمال التحقيقات في البرنامج السابق عدل 2 .

وأوضح الوزير أن كل التحقيقات وعلى المستوى الوطني ستكون جاهزة في شهر مارس القادم، وللعلم فإن ولاية المدية قد استفادت من حصة إجمالية تقدر بـ 6 آلاف شقة، انطلقت منها 3300 فيما تبقى حصة 2700 قيد الدراسة.

و ستنطلق الأشغال بها سنة 2018 ، فيما يبقى العجز المسجل في ولاية المدية يقدر بـ 1927 طلب، وسيتقلص هذا العجز بعد منح الوزير لهذه الحصة الإضافية إلى حوالي ألف طلب.