منح 900 شقة عدل إضافية للمدية

مجتمع
24 فبراير 2018 () - حكيم شاوش
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منح وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار لولاية المدية  حصة إضافية تقدر بـ 900 سكن في إطار برنامج 2018، وذلك في انتظار إكمال التحقيقات في البرنامج السابق عدل 2 .

وأوضح الوزير أن كل التحقيقات وعلى المستوى الوطني ستكون جاهزة في شهر مارس القادم،  وللعلم فإن ولاية المدية قد استفادت من حصة إجمالية تقدر بـ 6 آلاف شقة،  انطلقت منها  3300 فيما تبقى حصة 2700 قيد الدراسة.

و ستنطلق الأشغال بها سنة 2018 ، فيما  يبقى العجز المسجل في ولاية المدية يقدر بـ  1927 طلب، وسيتقلص هذا العجز بعد منح الوزير لهذه الحصة الإضافية إلى حوالي ألف طلب.

 

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