أفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم السبت، ان الوحدات الحدودية التونسية، بفريانة ولاية القصرين تمكنت امس الجمعة، قريبا من رسم الحد التونسي الجزائري من ايقاف 16 سوريا كانوا بصدد اجتياز الحدود الجزائرية والتسلل إلى تونس.

وأوضح البيان أنه بمراجعة النيابة العمومية تمت إحالتهم على فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بفريانة التي تعهدت بمواصلة التحريات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم، حسب الوكالة التونسية.