ارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو أمس الجمعة إلى 38 شخصا، حسب ما أوردته أجهزة الإغاثة الصومالية.

وأفادت الشرطة الصومالية في وقت سابق، أن هجومين انتحاريين استهدفا موقعين بالعاصمة مقديشو، الأول استهدف القصرَ الرئاسي، إذ انفجرت سيارة كان يقودها انتحار يون قرب مقر الرئاسة، وذلك حينما اقتحم مسلحون حاجزا أمنيا بعد إطلاق النار على عناصره.

بينما استهدف الهجوم الثاني أحد الفنادق بعيدا عن القصر ، أين انفجرت سيارة كانت متوقفة بالقرب الفندق المستهدف.

من جانبها، تبنت حركة الشباب الإسلامية كلا الهجومين، ويُشار إلى أنها تنظيم يضم أكثر من عشرين ألف جندي يستهدف القوات الحكومية وقوات دول الاتحاد الإفريقي في مقديشو.