نشر نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعلان عمل وحدد فيه الشروط المطلوبة للمترشح.

وكتب الشيخ آل مكتوم على صفحته في "تويتر"، إنه يبحث عن شخص عربي ستكون وظيفته "صانع أمل"، مشيرا إلى أن العمر غير محدد، وأن المكافأة التي تنتظره قدرها مليون درهم إماراتي أي ما يعادل نحو 272 ألف دولار أمريكي.

وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات أنه من الضروري أن يكون المترشح لهذه الوظيفة قد "عمل سابقا في مجال الخدمات الإنسانية والمجتمعية"، والمهم أن يكون "لديه نظرة إيجابية للحياة ويتقن لغة العطاء المقروءة".

سنظل نحارب اليأس والتشاؤم في عالمنا العربي بآلاف القصص الاستثنائية .. وآلاف الأفراد من صناع التغيير الإيجابي .. كل شخص لديه بذرة الخير .. وأدعو الجميع للانضمام لرحلة الأمل https://t.co/0sXy4Bg7e1 pic.twitter.com/IGpikPflSV — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 24 février 2018