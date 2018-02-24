لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرين في 10 حوادث مرور بجروح خلال 48 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني، حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر، أن أثقل حصيلة لحوادث المرور سجلت بولاية سطيف بوفاة 03 أشخاص و إصابة 04 آخرين بجروح على إثر حادثي مرور، سجل على مستوى بلديتي عين ولمان و عين أرنات. كما تدخلت ذات المصالح لإسعاف 39 شخصا اختنقوا جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربوني المنبعث من سخانات الماء و وسائل التدفئة، على مستوى عدة ولايات في حين تم تسجيل وفاة 01 امرأة ذات سن 43 سنة مختنقة بغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي القراقرية، ببلدية حمام قرقور، تم تحويل الضحية إلى المستشفى المحلي. كما سجلت مصالح الحماية تدخلات لإخماد حرائق حضرية و صناعية، على مستوى عدة ولايات من الوطن وإسعاف المصابين والضحايا و تحويل البعض منهم إلى مختلف المراكز الصحية المحلية وسجلت وحدات الحماية المدنية 4720 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.