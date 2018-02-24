أوقفت مصالح الدرك الوطني شخصا بقرية أدرار بولاية تيزي وزو بتهمة استغلال قطعة أرضية ملك للدولة في زراعة القنب الهندي.

وأوضحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو في بيان لها، أن دورية لمصالحها عثرت بالقرية المذكورة ، بعد التفتيش والتحري ، على مساحة تقدر بحوالي عشرة 10أمتار مربعة مزروعة كلها بنبتة صغيرة من القنب الهندي.

وأضافت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في بيانها أن المشتبه فيه ، وبعد التحقيق معه، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وأن المزرعة الصغيرة التي تم اكتشافها ملك له وهي مزروعة بنبات القنب الهندي، قام بزرعها منذ قرابة شهر وهي في المرحلة الأولى من النمو.

كما أضاف بأنه يقوم بالسهر عليها من خلال سقيها والاعتناء بها بمفرده، قصد جني محصولها و المتاجرة به من أجل الحصول على الأموال.