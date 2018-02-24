أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، اليوم السبت، أنه سيتم الشروع في الاستغلال التجريبي للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية ابتداءً من يوم غد الأحد 25 فيفري 2018.

وذكرت الوزيرة في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" أن النظام المعلوماتي للقطاع سيتيح استخراج مجمل الخدمات لكل موظف يعمل بالقطاع، استخراج المعلومات للتلاميذ.

كما سيتيح هذا النظام أيضا استخراج الشهادة المدرسية، وطبع دليل المؤسسات التعليمية، حسب ما ذكرته الوزيرة في تغريدتها.