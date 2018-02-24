نفى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم السبت بمعسكر وجود تجاذبات داخل حزبه بشأن التحضير للمؤتمر المقبل وقال أن "الحركة تحضر المؤتمر المقبل في أجواء ديمقراطية و في ظل القوانين المنظمة للعملية و لوائح الحركة و دون حجر على الآراء المختلفة مهما كانت درجة تباينها".

وأضاف مقري في ندوة صحفية على هامش افتتاح مداومة لمنتخبي حزبه بالولاية أن"حركة مجتمع السلم حزب سيد يحرص على استقلالية قراره ويعتبر أن القرار في مختلف مستويات الحركة يصنعه مناضلوه و قياداته المنتخبين بشكل ديمقراطي سواء خلال المؤتمر أو من خلال هيكل الحركة و مؤسساتها".

كما عقد عبد الرزاق مقري لقاء للمنتخبين المحليين للحزب بمقر المداومة الولائية التي تم افتتاحها اليوم طالب خلاله بـ "تبني انشغالات المواطنين والعمل على إيجاد حلول لها حسب الإمكانيات والصلاحيات المتاحة لهم والتعاون في هذا المجال مع كل الأحزاب و الهيئات الأخرى".

وأشرف أيضا على لقاء لمناضلي حزبه بالولاية بدار الثقافة "أبي راس الناصري" لمعسكر حثهم خلاله على التفاعل مع مواقف الحركة المختلفة وبرامجها والمشاركة بفعالية في الأعمال التحضيرية للمؤتمر السادس الذي سيعقد شهر مايو المقبل.