أفاد بيان لوازة الدفاع الوطني اليوم السبت أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي اكتشفت ودمرت أمس مخبأ للإرهابيين وحجزت مفرزة أخرى ذخيرة بالأغواط.

وجاء في البيان أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت يوم 23 فيفري 2018، بسكيكدة، مخبأ يحوي أدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجرات بالإضافة إلى أغراض مختلفة، كما حجزت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالأغواط ، (1479) طلقة نارية من مختلف العيارات.

وأضاف نفس المصدر أنه في إطار محاربة التهريب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين صالح، سبعة (07) مهربين وحجزت بندقيتي (02) صيد، كمية من الذخيرة ومواد للتفجير، سيارتين (02)، فيما تم ضبط (03) مولدات كهربائية، جهاز (01) كشف عن المعادن، (03) مطارق ضاغطة، بالإضافة إلى (42) طنا من القمح اللين وسيارة (01) رباعية الدفع وشاحنة (01) بعين قزام، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بغرداية، (02) تاجري مخدرات وحجزت (60790) قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت عناصر الدرك الوطني (03) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من سطيف وباتنة.