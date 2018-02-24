تمكنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية وهران خلال هذا الأسبوع في إطار الحفاظ على الصحة العامة،من حجز ثلاثة قناطير و20 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت أنه تم العثور على هذه الكمية من اللحوم البيضاء (الديك الرومي والدجاج ) غير صالحة للاستهلاك خلال قيام مصالح الشرطة برفقة مصالح المراقبة وقمع الغش بعملية تفتيش روتينية بأحياء وهران حيث تم العثور عليها لدى أحد الجزارين بداخل غرف التبريد "لا تراعي شروط حفظ النظافة والتخزين".

وفي إطار مكافحة التهريب الدولي للمركبات - يضيف ذات البيان - تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمدية من توقيف وحجز مركبة فاخرة كانت محل نشرة بحث من طرف منظمة الشرطة الدولية الأنتربول ، وعلى إثر إخضاع هذه المركبة لمراقبة إدارية وأمنية تبين أنها "محل تزوير في هيكلها ووثائقها وهي محل سرقة من إحدى الدول الأوربية ".

من جهة أخرى تمكنت مصالح الشرطة خلال عمليتين بكل من ولايتي ام البواقي وتمنراست من حجز " كمية معتبرة " من المؤثرات العقلية قدرت بـ 2366 قرص مهلوس ، مع توقيف شخصيين مشتبه فيهما بتهمة نقل وترويج الأقراص المهلوسة ، وفي نفس الإطار تمكنت مصالح أمن ولاية تمنراست في " عملية نوعية " من حجز 19000 قرص مهلوس ، مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.