استهجنت حركة "حماس" تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، التي تضمنت وصف الحركة بـ"المتطرفة"، وذلك حسب بيان نُشر، اليوم السبت، على موقع الحركة الرسمي.

واعتبرت الحركة "استمرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في التحريض على حركة حماس ووصفه إياها "بالمتطرفة" تضليل للرأي العام وتشويه لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة".

وجاء في البيان أن هذه التصريحات "من شأنها تشجيع العدو الصهيوني على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله".

وأضافت الحركة إن هذه التوصيفات لا تمثل "مزاج الشعب السعودي ولا تتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها".

ودعت "حماس" "إلى وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة".