أفاد مسؤول الإعلام لدى شركة طيران الطاسيلي أنه سيتم فتح خط جوي جديد بين عاصمة الغرب وهران ومدينة ستراسبورغ الفرنسية في بداية موسم الاصطياف للسنة الجارية.

وأبرز كريم بحار لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الطبعة التاسعة للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل و التجهيزات الفندقية الذي يحتضنه مركز الاتفاقيات الدولي لوهران منذ 22 فيفري أن شركة طيران الطاسيلي ستطلق الخط الجديد ابتداء من الخامس جويلية القادم.

وأضاف أن هذا الخط الرابط بين وهران و ستراسبورغ هو عبارة عن تمديد للخط الرابط بين الجزائر العاصمة ونفس المدينة الفرنسية حيث يعتزم تنظيم رحلة في الأسبوع كل خميس على متن طائرة من نوع "بوينغ 737".

وينتظر اقتراح تسعيرة خاصة بانطلاق الخط ابتداء من 33.000 دج لتذكرة ذهاب وإياب حسب نفس المسؤول الذي أفاد أن افتتاح هذا الخط الجديد جاء تلبية لطلب الجزائريين المقيمين بمنطقة الألزاس الفرنسية حيث أن انعدام الربط بين عاصمة الغرب و مدينة ستراسبورغ يجبرهم على التنقل إلى مدن مجاورة لركوب الطائرة.

ويضاف هذا الخط الجديد إلى الأربعة خطوط الخارجية لشركة الطاسيلي للطيران الرابطة بين الجزائر العاصمة والعاصمة الفرنسية باريس والجزائر العاصمة ونونت والجزائر العاصمة وستراسبورغ وقسنطينة .

للتذكير فإن شركة الطاسيلي للطيران هي فرع من فروع مجمع سوناطراك مختصة في النقل الجوي للعاملين في قطاع المحروقات دخلت حيز الخدمة فيما يخص النقل الجوي للجمهور العريض داخليا و خارجيا ابتداء من مارس 2013.