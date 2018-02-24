انتخبت الجزائر بالإجماع نائبا لرئاسة لجنة نزع الأسلحة بمنظمة الأمم المتحدة لسنة 2018 حسبما علم لدى بعثة الجزائر الدائمة بنيويورك.

وجاء هذا الانتخاب ليؤكد مرة أخرى الاعتراف بدور الجزائر والتزامها ازاء تحقيق أهداف نزع الأسلحة و حظر انتشارها.

و ستدرس اللجنة هذه السنة موضوعين يتمثلان في تحقيق هدف نزع الأسلحة النووية والوقاية ضد السباق نحو التسلح.

تعد لجنة نزع الأسلحة التي أنشئت عام 1978 جهازا فرعيا للجمعية العامة للأمم المتحدة تضم كل الدول الأعضاء و تتكفل بتقديم توصيات حول مختلف المسائل المرتبطة بنزع الأسلحة و حظر انتشارها و الأمن الدولي.