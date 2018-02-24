أعلنت 12 نقابة مستقلة ممثلة لقطاع التربية والصحة والتكوين المهني والبريد والمنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل، عن خطواتها تصعيدية لمواجهة ما وصفها اعتماد الحكومة العمل النقابي والتعسف في استعمال السلطة واللجوء الآلي للعدالة في فض النزاعات الجماعية.

وأعلن التكتل النقابي المجتمع اليوم السبت عن الدخول في إضراب وطني شامل يوم 04 أفريل 2018 مع تنظيم تجمعات جهوية يعلن عن أماكن تنظيمها الحقا.

وندد بيان التكتل بـ "التسريحات الجماعية وسياسة العزل المنتهجة من طرف الحكومة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية بحجة الغياب والتخلي عن العمل وتوظيف ذلك لتخويف الموظفين والعمال وثنيهم عن استعمالحقهم في الإضراب والمطالبة بحلول لمشاكلهم المهنية والجتماعية".

وأضاف البيان ان "غياب الحوار الجاد والمسؤول والمفاوضات الجماعية المؤدية إلى تحقيق المطالب بشكل هادئ ، والانسداد الحاصل في العديد من القطاعات والذي سوف يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتعقيد ويفتح الباب على كل الاحتمالات".

كما حذر البيان الحكومة "سياسة تجريم وشيطنة التنظيمات النقابية ومن خلالهم الموظفين والعمال"، مضيفة ان النقابات تبقى "متمسكة بالحوار الجاد مع الحكومة كوسيلة ناجعة لتفادي المزيد من الانسداد ومعالجة الملفات المدرجة في مختلف بياناتها".