حمّل وزير الثقافة ، عز الدين ميهوبي ، نعيمة صالحي ، رئيسة حزب العدل والبيان مسؤولية موقفها من اللغة الأمازيغية ، وشدد على أن الدستور الجزائري فصل في القضية .

في تصريحات صحفية ، على هامش إشرافه مساء اليوم على افتتاح الطبعة 16 للمهرجان الوطني الثقافي للفلم الأمازيغي ، بتيزي وزو ، وردا عن سؤال حول تصريحات رئيسة حزب العدل والبيان مؤخرا من اللغة الأمازيغية ، أكد وزير الثقافة ، عز الدين ميهوبي ، أن ردود الأفعال حول تصريحاتها لم تؤيد هذا الرأي مشيرا إلى أنها رئيسة حزب وتتحمل مسؤولية موقفها ، مشددا على أن الدستور الجزائري فصل في الأمر " وأن اللغة الأمازيغية هي ركيزة من ركائز الهوية الوطنية وكل محاولات التشويش على ذلك مردود عليها " .

وخلال تدخله في افتتاح الطبعة 16 للمهرجان الوطني الثقافي للفلم الأمازيغي ، دعا ميهوبي إلى ضرورة إخراج العمل السينمائي الأمازيغي من منطقة القبائل إلى بقية مناطق الوطن خدمة لهذه الثقافة وتشجيعا لها ، كما أعرب عن استعداد دائرته الوزارية للمساهمة في تموين الإنتاج الثقافي الأمازيغي ، كما دعا لجنة التحكيم في المهرجان المذكور إلى ضرورة منح الفرصة لكل الأعمال السينمائية " وعدم فرض المعايير المعمول بها في كبريات المهرجانات " ، وذلك بغرض تشجيع العمل السينمائي الأمازيغي .

في سياق متصل أكد وزير الثقافة أن كل المهرجانات الثقافية في الجزائر لم ترق بعد إلى مستوى الإحترافية ، ودعا إلى ضرورة تقييم الأعمال المنجزة على حسب الإمكانيات التي توفرت لدى المنتجين ، مؤكدا بأنه رغم ذلك " فإن هناك أعمالا فنية أنجزت بــ 3 ملايين دينار وتحصلت على جائزة ن وأعمال أنجزت بـــ 90 مليار ولم تتحصل على جائزة " .

استرجاع حقوق الأعمال الفنية الجزائرية من الخارج

أعلن وزير الثقافة ، عز الدين ميهوبي ن أن وزارته بصدد استرجاع حقوق الأعمال الفنية الجزائرية من الخارج . وقال إن وفدا من وزارة الثقافة تنقل إلى فرنسا بغرض استرجاع الحقوق السينمائية لأعمال فنية جزائرية عرضت في فرنسا ، مشددا على أن " المبالغ متواضعة إلا أننا في حاجة إليها " .