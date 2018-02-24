أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إحصاء أزيد من 137 بلدية مشلولة على المستوى الوطني رغم مرور ثلاثة اشهر عن الانتخابات المحلية الاخيرة.

وجاء في بيان الرابطة اليوم السبت أنها " تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ عن انسداد مئات المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات بسبب وجود ثغرات قانونية في تعديلات القوانين الجديدة للانتخابات".

وأضاف البيان ان الرابطة أحصت "زهاء 137 بلدية مشلولة تماما وعاجزة على تحريك ودفع دواليب التنمية وترتب عنها قبر العديد من المشاريع التنموية، وذالك ما زاد من تعفن وتعقيد الأمور بدلا من تسهيلها".