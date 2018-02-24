توج الوداد البيضاوي بلقب الكأس الافريقية الممتازة 2018 لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على تيبي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) الكونغولي بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسجل هدف الفوز للوداد أمين تيغزوي في الدقيقة 83 من مخالفة.

وكان فريق "القلعة الحمراء" قد توج بلقب رابطة الأبطال الإفريقية على حساب الأهلي المصري، فيما أحرز مازيمبي الذي سبق له الفوز بالكأس الممتازة ثلاث مرات (2010 - 2011 - 2016) بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب تفوقه على سوبر سبورت يونايتد الجنوب الافريقي.