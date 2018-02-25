نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أمس السبت ، على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يستعرض أهم خصائص القطارات الجديدة التي ستدخل الخدمة سنة 2018.

وجاء في البيان إلى أن هذا الاستعراض يأتي قبل أسبوع من إدخال ما يقارب 17 قطارا من هذا النوع حيز الخدمة ، مشددا على ضرورة الحفاظ على القطارات التي هي في الأساس ملك للجميع قبل ان تكون ملكا للدولة.

ويتضمن الفيديو صورا متتابعة عن القاطرات من الداخل ، ومختلف التجهيزات التي تتوفر عليها.

من جانبه أكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله هذا الأحد، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى ، أنه قد تم تخصيص 127 مليار دينار لإعادة تهيئة عتاد الشركة ، إذ تم استهلاك 68 مليار دينار من هذا الغلاف بنسبة 100 بالمئة، فيما سيتم توجيه 58 مليار دينار للبرنامج الثاني الممتد من 2020 إلى غاية 2025 بعد الشروع في تحضير دفتر الأعباء.