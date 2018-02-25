أكد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ،على انطلاق حملة التلقيح الاستدراكية ضد "داء الحصبة"، اليوم الأحد، على مستوى كافة المراكز الصحية لولاية الوادي، وجاءت هذه الحملة بعد تسجيل أزيد من 250 حالة إصابة جديدة بالولاية.

وأضاف جمال فورار أن هذه الحملة ستمس كل الأطفال الذين لم تتح لهم فرصة التلقيح على مستوى الوحدات الصحية ، وأيضا الأطفال المتمدرسين الذين لم يلقحوا من قبل.

وأكد المتحدث ذاته على أن هذه الإستراتيجية المستحدثة للقضاء على داء "البوحمرون" و"الحصبة الألمانية"، ستقوم بحملات استدراكية صغيرة على مستوى المناطق التي تكتشف فيها حالات لهذا الداء.

وفي ذات السياق حث جمال فورار الأولياء على ضرورة الحرص على تلقيح أبنائهم، داعيا إياهم إلى عدم التخوف من اللقاح ،قائلا "إنه منذ بداية الحملة تم تلقيح أزيد من 3 ملايين طفل، دون تسجيل أي حالات وفاة أو أي مضاعفات أخرى تذكر".