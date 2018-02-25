قررت الكنائس المسيحية بالقدس، اليوم الأحد، إغلاق كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، في سابقة من نوعها منذ نكبة 1948 ، حسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وجاء قرار الإغلاق بسبب الإجراءات الضريبية التى اتخذتها سلطات الاحتلال التي فرضت ضريبة باسم "ضريبة الأملاك" على أملاك الأمم المتحدة والكنائس فى مدينة القدس المحتلة.

وأعلن رؤساء الكنائس المسيحية احتجاجهم على اعتزام اللجنة الوزارية الاسرائيلية مناقشة مشروع قانون يسمح للكيان بمصادرة الأراضي في القدس التي باعتها الكنائس الارثوذكسية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية منذ العام 2010.

من جهتها، أعلنت إدارة الاحتلال في القدس، أنها بعد إبلاغ وزارات المالية والداخلية والخارجية والمستشار القضائي للحكومة الصهيونية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالضريبة الجديدة قبل أسبوعين، بدأت تشغيل آلية تحصيل ضريبة الأملاك على مبانى الأمم المتحدة والكنائس.

وذكرت سلطات الاحتلال أن قيمة الإعفاء الضريبي الذى تتمتع به عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة لها مكاتب فى القدس تقدر بحوالى 93 مليون شيكل أي ما يعادل 27 مليون دولار.