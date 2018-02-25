أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس بباتنة، الارهابي "إ. حنفي" المدعو "أبو عبد الله"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وعثرت بمنزله على ورشة لإعداد المتفجرات تحوي كميات من المواد ومعدات التفجير، بالإضافة إلى جهاز للإعلام الآلي ونظارة ميدان وبوصلة وأجهزة اتصال وأغراض أخرى.



وضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست خمسة مهربين وحجزت 200 لتر من الوقود وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية ومعدات للتنقيب عن الذهب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات وحجزوا 15.8 كيلوغرام من الكيف المعالج و416 وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران ومعسكر.



ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لستة أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالغزوات ولاية تلمسان.

فيما تم توقيف سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار.