صرح رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى هادي القحطاني، الأحد، بأن العداءات السعوديات سيشاركن في ماراطون العام القادم حسب ما ورد في جريدة " عكاظ" السعودية.

واشترط المسؤول السعودي في تصريحه لـ "عكاظ" أن يتم اعتماد مشاركة العداءات بعد شهرين.

وجاء هذا التصريح عقب تنظيم أول ماراتون رسمي للرجال من طرف الهيئة العامة للرياضة، حيث سيشارك فيه 28 ألف متسابق بين سعوديين ومقيمين، وعدائين دوليين من مختلف الدول.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يدخل في نطاق عدة قرارات أخرى بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أهمها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم.