يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غداً الإثنين، زيارة رسمية للجزائر في إطار جولة إفريقية تستغرق 5 أيام ستقوده نحو موريتانيا والسنغال ومالي.

ومن المرتقب خلال الزيارة أن يعقد إردوغان لقاءً ثنائيا مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمشاركة الوفدين الجزائري والتركي ، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائر وتركيا.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية ، فإن ملف نشاط منظمة "فتح الله غولن " في الجزائر سيكون من بين القضايا التي سيناقشها الرئيس التركي مع الرئيس بوتفليقة، بالإضافة إلى مسائل إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

كما سيتم خلال هذه الزيارة، افتتاح جامع "كتشاوة" الذي تكفلت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" بترميمه.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى الجزائر ثلة من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، للمشاركة في منتدى الأعمال التركي الجزائري الذي يجتمع بالعاصمة، الثلاثاء المقبل.