اكتشف عمال مقاولة مكلفة بإنجاز 1200 مسكن بصيغة "عدل" بمدينة تيبازة صدفة آثارا قد تعود للفترة الرومانية ما استدعى توقيف المشروع مؤقتا، حسب علم اليوم الاحد لدى مديرية الثقافة.

و أوضح مدير الثقافة جيلالي زبدة، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن المعاينة الأولية أظهرت أنه يتعلق الأمر بقبرين بطول نحو 2 متر و قبو يحتوي على أواني يعتقد أنها تعود للفترة الرومانية في انتظار نتائج تحقيقات المركز الوطني للأبحاث الأثرية.

و أكد ذات المسؤول، بخصوص قيمة الآثار المكتشفة أنها مجرد "اعتقادات" ستثبت نتائج التحقيق الذي سيباشره فريق المركز الوطني للأبحاث الأثرية و من ثمة اتخاذ قرار إجراء حفرية استعجاليه او حفرية إنقاذ، على حد تعبيره.

و تم إشعار مديرية الثقافة من قبل المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع حيث اكتشف العمال تلك الاثار بموقع إنجاز قاعدة الحياة الخاصة بمشروع 1200 مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل 2013" بأعالي مدينة تيبازة .

و تقرر توقيف أشغال المشروع "مؤقتا" إلى حين ظهور نتائج تحقيقات المركز الوطني للأبحاث الأثرية التي على ضوئها يتقرر تغيير موقع الإنجاز أو مواصلة الأشغال.

من جهتها كشفت مديرة التعمير حكيمة حمزة أنه استنادا للمعلومات التي بحوزة مصالحها فقد تم اكتشاف الآثار بعيدا عن موقع إنجاز العمارات المتعلقة ب 1200 سكن حسب مخططات الكتل.