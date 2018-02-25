أدى تسرب غاز المدينة من أنبوب المدفأة الى وفاة رجلا يبلغ من العمر 72 و زوجته في 54 من العمر ، بحي 24 فيفري بمدينة بوسعادة ولاية مسيلة، حسبما أفادت به اليوم الاحد مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت لإجلاء جتثي رجل وامرأة توفيا جراء استنشاقهما غاز المدينة المتسرب من الأنبوب الموصول بالمدفئة.

و قد سارع أعوان الحماية المدنية إلى عين المكان لتحويل جثتي المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوسعادة .

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المؤهلة إقليمية تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.