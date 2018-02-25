صرح رئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب اليوم الاحد، لوكالة الانباء الجزائرية أن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز فرع مجمع سونلغاز تمكنت من تحصيل 30 % من الديون غير المسددة من طرف زبائنها حتى الآن، والتي تتجاوز 56 مليار دينار

المتحدث على هامش ورشة حول التكوين في مهن الكهرباء والغاز في افريقيا "أن معدل تحصيل الديون غير المسددة لدى زبائننا العموميون والخواص يتحسن يوما بعد يوم ليستقر حاليا عند مستوى 30 %".

و يذكر أن شركة توزيع الكهرباء و الغاز فرع مجمع سونلغاز كانت قد أطلقت في ماي 2017 عملية واسعة لتحصيل ديونها لدى زبائنها والمسماة "تحصيل" وذلك عبر 355 وكالة تجارية على المستوى الوطني.

و يمثل الزبائن الخواص الحصة الاكبر لديون الشركة حيث تقدر بـ 46 % من اجمالي الديون، في حين أن 40 % منها تمثل ديون الإدارات والمؤسسات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين.

وفيما يتعلق بالزبائن العموميون منها الادارات والمؤسسات، أعدت الشركة سجل خاص بها لدفع الديون المترتبة عنها.

وبلغ عدد المشتركين في خدمة التزود بالكهرباء 1.9 مليون زبون مقابل 8.8 مليون زبون في 2016، أي بزيادة بلغت %4، في حين أن عدد الزبائن في التزود بخدمة الغاز، يقدر بـ 2..5 مليون في 2017 مقابل 9.4 مليون في 2016، بزيادة بلغت 7 %.