رد رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ، اليوم الأحد، على ما اعتبرها إشاعات حول سعيه لامتلاك أسهم في مؤسسات عمومية من بينها شركة الخطوط الجوية الجزائرية قائلا "أطمئنكم لن أدخل لا في الجو ولا في البحر".

وقال حداد في تصريح للصحافة "أنا أمثل خمسة آلاف شركة ، ولا أمثل فقط المجمع حداد" مؤكدا أن "المؤسسة الوطنية تتطور وستستطيع، بالعمل، التصدير إلى الخارج"

وتابع المتحدث قائلا " نحن محترفون، ونشجع أن يكون ثمة تسهيلات في دخول هذه الأسلاك" لافتا أنه لا توجد نشاطات "طابو" على حد تعبيره.

وأكد حداد أنه "من يستطيع العمل فسنرحب به، ومن يستطيع أن يفرض نفسه في الميدان فسيكون مفخرة للجزائر".