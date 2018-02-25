أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن كلا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونحثا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ممارسة أقصى قدر من الضغوط على النظام السوري لوقف الهجمات الجوية والقتال في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال المتحدث إن ميركل وماكرون شددا في اتصال هاتفي مع بوتين على "الأهمية الحيوية لتطبيق سريع وشامل للقرار" الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم أمس.

من جهته، قال الكرملين إن المحادثة الهاتفية بحثت سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة والمدن السورية الأخرى.

وأضاف في بيان أن الأطراف أعربت عن رضاها لاعتماد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2401 بشأن سوريا، مؤكدا أن الأطراف شددت على ضرورة استمرار الجهود لتنفيذ بنود هذا المشروع.