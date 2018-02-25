سيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة نظيره التونسي في الدور الأول لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019، المقرر إجراؤها بالنيجر.

وسيجري لقاء الذهاب في الجزائر ما بين 30 مارس والفاتح أفريل ، بينما سيجري لقاء العودة ما بين 20 و22 افريل. وسيواجه المتأهل من المواجهتين منتخب غانا في شهر ماي المقبل، حسبما ما أوقعته القرعة التي أجريت أمس بالقاهرة.

وفاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على نظيره القطري بنتيجة هدفين لصفر ، أول أمس، في مقابلة ودية أقيمت بمدينة طبرقة التونسية، سجلهما كل من مروان زروقي (نادي بارادو) و رضوان زردوم (نصر حسين داي).