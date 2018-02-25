لقي صياد فلسطيني مصرعه وأصيب آخران بجروح، الأحد، برصاص قوات البحرية الصهيونية على بعد نحو 4 أميال قبالة بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.



وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن 3 صيادين كانوا على متن مركب صيد قبالة بحر غزة، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من قبل زوارق البحرية الصهيونية، ما أدى إلى إصابتهم.



وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن قارب صيد فلسطيني تجاوز المساحة المسموح بها للصيد، وتم إطلاق النار صوبه، ما أدى لإصابة أحد الفلسطينيين بجروح خطيرة توفي على إثرها فيما بعد، وتم اعتقال الآخرين.